Помогите пожалуйста мне срочно надо, словами составить предложения 1 нан, сүт, кіл??гей ірімшік, кәмпит, қанша теңге, тұрады, қоя тұрыңыз үйден, алып келейін, жақын тұрамын. 2 Циркуль, сызғыш, өшіргіш, қарындаш, тұрады, қанша...

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста мне срочно надо, словами составить предложения 1 нан, сүт, кіл??гей ірімшік, кәмпит, қанша теңге, тұрады, қоя тұрыңыз үйден, алып келейін, жақын тұрамын. 2 Циркуль, сызғыш, өшіргіш, қарындаш, тұрады, қанша, беріңізші, алыңыз, ұнатып, тұрмын, бағасы, сатып аламын, керекті зат
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