Искусство среднего полиолита
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Искусство среднего полиолита
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ИСКУССТВО ПАЛЕОЛИТА – первичные формы изобразительной деятельности homo sapiens sapiens, появляющиеся в верхнем палеолите (Ориньяк) около 40–30 тысячелетий назад. Памятники палеолитического искусства – пещерная настенная живопись и рисунок, а также различные виды скульптуры сохранились преимущественно на юго-западе Франции и в прилегающей части Пиренейского полуострова. Спорадически они встречаются в Северной и Восточной Европе, Альпах, на территории Украины, на Южном Урале и в Сибири.
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2. Galileo, telescope, the first, made, it, and, looked through поставьте в правильном порядке и перевод✊