Упростите запись суммы +3+/+7/

Математика
Упростите запись суммы +3+/+7/
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Гость:
Ответы будет: +3+/+7/= 3+7=+10
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