2. Galileo, telescope, the first, made, it, and, looked through поставьте в правильном порядке и перевод✊

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2. Galileo, telescope, the first, made, it, and, looked through поставьте в правильном порядке и перевод✊
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Galileo made the first telescope and looked through it. Галилео сделал первый телескоп и просмотрел через него.
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