Какие заветные мечты хотел выразить Ломоносов. "ода на день восшествия" срочно!!

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Какие заветные мечты хотел выразить Ломоносов. "ода на день восшествия" срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одну заветную мечту, что доча продолжит дела папы: -) во всём их разнообразии. К сожалению, Петра в юбке - не случилось.
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