Системы ур-ий (20 баллов)

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Системы ур-ий (20 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  (Х-У)(Х+У)=10(Х-У) х+у+10 х=10-у ====== (10-у)у=16 10у -у^2 -16=0 y^2-10y+16=0 D=100-64=36 y=8       x=10-8=2        (2;8) y=2       x=10-2=8        (8;2) ху=16 5^x 5^y=1    5^x+y=1    5^x+y=5^0    x+y=0   можно принять за ответ а можно продолжить тепроверить x= -y                                                =======                                     =====                 2(-y)+y=3     -2y+y=3    -y=3        y=3        x= - 3      2(-3)+3=3 попытаюсь сделать 3 4 не видно!                                                      ============
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