Системы ур-ий (20 баллов)

Гость: Гость:

1) (Х-У)(Х+У)=10(Х-У) х+у+10 х=10-у ====== (10-у)у=16 10у -у^2 -16=0 y^2-10y+16=0 D=100-64=36 y=8 x=10-8=2 (2;8) y=2 x=10-2=8 (8;2) ху=16 5^x 5^y=1 5^x+y=1 5^x+y=5^0 x+y=0 можно принять за ответ а можно продолжить тепроверить x= -y ======= ===== 2(-y)+y=3 -2y+y=3 -y=3 y=3 x= - 3 2(-3)+3=3 попытаюсь сделать 3 4 не видно! ============