Вычислите ; а) 136×(668-588)-404×25. б) 1504÷11+1890÷9+982. Надо решить по действиям.
Математика
Вычислите ; а) 136×(668-588)-404×25. б) 1504÷11+1890÷9+982. Надо решить по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)1)668-588=80 2)138*80=11040 3)404*25=10100 4) 11040-10100=940
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География