Вычислите ; а) 136×(668-588)-404×25. б) 1504÷11+1890÷9+982. Надо решить по действиям.

Математика

Вычислите ; а) 136×(668-588)-404×25. б) 1504÷11+1890÷9+982. Надо решить по действиям.

Автор: Гость