Сочинение на тему: Германия. Последствие и цели после разрухи!

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Про национал -социализм в Германии написано много.Но тема не перестает быть актуальной.Вспомнить хотя-бы недавнее переиздание МайнКампф А.Гитлера. Причина этого события -наплыв мигрантов.Так происходит всегда,когда встречаются две непохожие культуры.Автохтонная культура пытается защитить себя от вторжения, требуется отделиться от пришельцев, сказать "мы" и "они". Германия проиграла Первую Мировую. В стране произошла революция. Страны -победительницы обязали ее выплатить денежные возмещения.Не будем здесь перечислять все условия Версальского мира.Возник вопрос,кто же виноват в этом.Гитлер предложил простой ответ-те,кто подрывал страну изнутри,коммунисты и те, кто породил идею коммунизма - Маркс и другие евреи.Так появились "они". Каковы же были цели истинных немцев. Конечно же обеспечить своей культуре главенство в мировом порядке, а значить и ее носителям тоже.Для этого было необходимо победить врагов внутренних - евреев,коммунистов,демократов короче, всех, кто не с нами.И заняться борьбой с врагами внешними -"недочеловеками", всякими излишне либеральными и потому слабыми атлантическими державами. Державы и вправду оказались слабы.Гитлер умело воспользовался противоречиями между своими противниками.Перевооружил армию,развязал войну.Почти подчинил себе всю Европу.Но наступил на старые грабли.Как и в Первую Мировую,Германия не выдержала войны на два фронта.И основная заслуга в победе над ней принадлежит нашей стране, с ее многонациональной культурой. Так что насчет культурно-рассового превосходства Гитлер был неправ. Что же после.Германия оказалась разделена,были приняты законы о дефашизации, нацистов ловили и вешали и ловят еще. Немцы обьединились снова относительно недавно и теперь стараются не повторять старых ошибок. А как же нацизм.Он многолик.И там где будут делить людей на хороших и плохих по национальному признаку всегда есть опасность его появления.