Разбор предложения по синтаксическому разбору Смехом он закалял наши лукавые детские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточным чувством юмора.

Русский язык

Разбор предложения по синтаксическому разбору Смехом он закалял наши лукавые детские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточным чувством юмора.

Автор: Гость