Разбор предложения по синтаксическому разбору Смехом он закалял наши лукавые детские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточным чувством юмора.

Русский язык
Разбор предложения по синтаксическому разбору Смехом он закалял наши лукавые детские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточным чувством юмора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательной, невосклицательное, распространенное, двусоставное, однородные сказуемые, однородные определения
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