Разбор слова по составу людожер

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Разбор слова по составу людожер
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Автор: Гость
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Гость:
Люд корень и жер корень основа людожер окончание нуливое
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