Разбор слова по составу людожер
Українська мова
Разбор слова по составу людожер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люд корень и жер корень основа людожер окончание нуливое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Изобразить на альбомном листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на по??у и силу с которой вы действуете на пол. Написать расчёты. !!Л...
Английский язык
Проверьте пожалуйста правильно ли составлен текст: I spent my holidays very wall. I went for a walk with my sister. We plaed snowballs. I spent m...