Разбор слова по составу своих

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Разбор слова по составу своих
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сво корень. окончание их. основа сво
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