Раздели слова для переноса.пользуйся правилами переноса слов.отдельно выпиши слово,которое нельзя перенести дорога,ягода,ветер,почтальон,рисую,Алла,Рая,осина,подьезд,коньки,зайка
Русский язык
Раздели слова для переноса.пользуйся правилами переноса слов.отдельно выпиши слово,которое нельзя перенести дорога,ягода,ветер,почтальон,рисую,Алла,Рая,осина,подьезд,коньки,зайка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До/ро/га,яго/да,ве/тер,поч/таль/он,ри/сую,Ал/ла,оси/на,подъ/езд,конь/ки,зай/ка. Рая -это слово нельзя перенести.
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