Разделить на слоги! Улетели. Замели лесные тропы
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Разделить на слоги! Улетели. Замели лесные тропы
Ответ(ы):
Гость:
У ле те ли за ме ли лес ны е тро пы
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