Разделить на слоги! Улетели. Замели лесные тропы

Русский язык
Разделить на слоги! Улетели. Замели лесные тропы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У ле те ли за ме ли лес ны е тро пы
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