Напишите сочинение о том "Как выполнять любимую или необходимую работу?" Пожалуй??та Очень вас прошу
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Напишите сочинение о том "Как выполнять любимую или необходимую работу?" Пожалуй??та Очень вас прошу
Ответ(ы):
Гость:
Мама часто называет меня « моя помощница » — и не зря, ведь все домашние дела мы стараемся делать вместе. Так работается не только быстрее, но и гораздо веселее.Больше всего я люблю помогать маме на кухне. Чищу овощи, режу грибы, тру сыр, а сама тем временем внимательно наблюдаю, как мама готовит то или иное блюдо. И хотя я только начинающий кулинар, но уже без труда сумею самостоятельно сварить борщ, приготовить яблочную запеканку или испечь пирог.Убирать я не очень люблю, но с мамой это совсем нескучно: мы поем любимые песни, делимся новостями или просто секретничаем.У нас дома много цветов, и я люблю их поливать. Когда весной и летом зацветают наши зеленые любимцы, у нас настоящий праздник.Благодаря маме я каждый день постигаю премудрости ведения домашнего хозяйства. Ведь когда я вырасту, у меня будет своя семья, и я очень хочу стать к тому времени настоящей хозяйкой.МОЖЕТ ТАК ЕЛСЛИ НЕ ПРАВЕЛЬНО ПРОСТИ
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