Разделить по плану сказку о царе салтане , о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтановиче и о прекрасной царевне - лебеди
Литература
Разделить по плану сказку о царе салтане , о сыне его славном и могучем богатыре князе гвидоне салтановиче и о прекрасной царевне - лебеди
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1. Беседа трех девиц 2. Царь выбирает жену 3. Разлука (Царь отправляется в поход) 4. Рождение царевича 5. Заговор сестер с бабарихой против царицы 6. Подмена письма 7. Царица и царевич в бочке 8. Спасение 9. Царевна-лебедь 10. Чудный остров и князь Гвидон 11. Корабельщики 12. Чудо первое (белка) 13. Чудо второе (остров) 14. Посещение Гвидоном царства Салтана в образе комара, мухи, шмеля. 15. Чудо третье (девица) 16. Женитьба Гвидона 17. Визит Салтана 18. Раскрытие заговора, воссоединение и счастье
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