Напишите к полезным ископаемым его использование Нефть,газ,глина,песок,известняк,мергель,минеральные воды,термальные воды,лечебные грязи.

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Напишите к полезным ископаемым его использование Нефть,газ,глина,песок,известняк,мергель,минеральные воды,термальные воды,лечебные грязи.
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Гость:
Нефть,газ, песок,генеральные воды,глина,известняк,лечебные грязи,
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