Развитие сша в 18-19 веках кратко плиииз

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В первой половине XIX века США переживали процесс бурного развития капитализма. На северо-востоке страны быстро росла фабричная промышленность, развивалось и капиталистическое фермерское хозяйство. На Западе Соединенных штатов насчитывалось огромное число мелких фермеров, много самостоятельных ремесленников и постоянно росло применение наемной рабочей силы. Общей тенденцией Севера и Запада страны было развитие капиталистических отношений. на Юге страны проявилась другая черта экономики США - рост плантационного рабовладельческого хозяйства, развивавшегося в качестве придатка к капиталистическому производству Западной Европы и США. Различие в путях экономического развития Севера и Юга оказало огромное влияние на весь ход исторического развития США. В США совершалось быстрое распространение капитализма «вширь» , на новые земли. Конец XVIII - первая половина XIX в. были временем стремительной территориальной экспансии США. Распространение капитализма вширь, на новые земли, захват и заселение новых пространств на Западе США создавали благоприятные условия для притока поселенцев из Европы. Среди иммигрантов были сотни тысяч квалифицированных ремесленников и рабочих. Иммиграция ускоряла и без того весьма быстрый рост населения страны. Но спрос на рабочие руки в США вследствие обилия земель и быстрого заселения западных областей был выше чем в Европе. Это способствовало раннему распространению машин на Севере США, а на Юге вело к более широкому применению рабского труда. США следовали общим закономерностям развития капитализма. В них происходил переход к крупной машинной капиталистической промышленности, рос пролетариат и усиливалась его эксплуатация, обострялась классовая борьба, возникали кризисы перепроизводства. Эти общие черты капитализма сочетались, как и во всякой стране, с национальными особенностями исторического развития. Особенно характерно для США сочетание развития капитализма с самой жесткой формой эксплуатации - рабством, а также с истреблением и вытеснением индейского населения. Все это привело к Гражданской войне в США Предпосылкой к войне стало быстрое развитие экономики страны, усиливающаяся тенденция к расхождению путей развития Севера и Юга, экономические кризисы, ухудшившие положение рабочего класса. Основным лозунгом войны был призыв об отмене рабства для негров, предоставления им различных политических прав и возможности владеть землей. Протекание гражданской войны характеризуется большими потерями с обоих сторон, участием в войне практически всех слоев общества, непомерно большими ростами спекуляций, в том числе и контрабандными товарами. Результатами войны в США стало: Сохранение национального единства США. Закрепление политической власти за промышленной буржуазией. Контроль буржуазии за постом президента, Сенатом и Верховным судом. Плантаторы потеряли политическое господство в государстве. Упразднение рабства и закон о гомстедах, предусматривавший буржуазно-демократическое решение вопроса о западных землях. Окончательная победа в стране фермерского, американского пути развития сельского хозяйства. Устранение препятствий, мешавших расширению внутреннего рынка. Мощный толчок дальнейшему капиталистическому развитию промышленности, сельского хозяйства в последующий период.