308:3 разделить столбиком помогите пожалуйста

Математика
308:3 разделить столбиком помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот это ответ. (6) это повторяюшее число
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