В Соль мажоре и ми миноре построить характерные интервалы

Музыка
В Соль мажоре и ми миноре построить характерные интервалы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми бемоль-фа-диез (ув.2), фа диез-ми бемоль (ум.7) ми бемоль-си(ув.5), си-ми бемоль(ум.4)  В ми миноре думайте сами
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