ИСТОРИЯ СЛОВА РАБОТА И НЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ПЛИЗ ДАЮ 15 БАЛЛОВ.

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Если рассматривать происхождение слова "работа", то, чтобы разобраться глубже, нужно обратится к корню этого слова "раб".Что мы знаем о слове "раб"?А то, что в праславянском языке существовало слово "orbъ".Со временем древнеболгарском языке слово "orbъ" превратилось в слово "рабъ", а наши восточные славяне изменили в произношении это слово на слово "робъ" или женскую форму -"роба" и от этого же слово произошло слово "ребенок".таким образом можно сказать, что "раб" сначала обозначало слово младший, который подчиняется, соответственно тоже самое можно сказать, что "работа" - это "подчинение", работает тот, кто младший.Поэтому и говорят о наемном работнике, что он работает, а вот тот, кто работает сам на себя - трудится.Ведь наемный работник не принимает решения, он только выполняет указание старшего.Получается, что слово "работа" изначально произошло от слова "ребенок", но потом уже поздние славяне стали ассоциировать со словом " неволя".