В таблице приведен фрагмент школьного расписания Сколько записей в этой таблице удовлетворяют условию: (Предмет = 'Физика' ИЛИ Предмет = ‘История’) И (Урок = 2 ИЛИ День_недели = 'Пятница')

Информатика

В таблице приведен фрагмент школьного расписания Сколько записей в этой таблице удовлетворяют условию: (Предмет = 'Физика' ИЛИ Предмет = ‘История’) И (Урок = 2 ИЛИ День_недели = 'Пятница')

Автор: Гость