В таблице приведен фрагмент школьного расписания Сколько записей в этой таблице удовлетворяют условию: (Предмет = 'Физика' ИЛИ Предмет = ‘История’) И (Урок = 2 ИЛИ День_недели = 'Пятница')

Информатика
В таблице приведен фрагмент школьного расписания Сколько записей в этой таблице удовлетворяют условию: (Предмет = 'Физика' ИЛИ Предмет = ‘История’) И (Урок = 2 ИЛИ День_недели = 'Пятница')
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Гость:
К первому ВРОДЕ 8 удовлетворяют Ко второму 1 удовлетворяет
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