Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите их тип 1) H2O + SO3 =H2SO4 2) H2 + CuO = Cu + H2O 3) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Химия

Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите их тип 1) H2O + SO3 =H2SO4 2) H2 + CuO = Cu + H2O 3) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

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