Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите их тип 1) H2O + SO3 =H2SO4 2) H2 + CuO = Cu + H2O 3) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
Химия
Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите их тип 1) H2O + SO3 =H2SO4 2) H2 + CuO = Cu + H2O 3) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) H₂O + SO₃ = H₂SO₄ - реакция соединения 2) H₂⁰ + Cu⁺²O = Cu⁰ + H₂⁺O - реакция замещения, окислительно-восстановительная. 3) СuO + H₂SO₄ = CuSO₄ + H₂O - реакция ионного обмена
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