. Сума трьох різних чисел дорівнює їх добутку. Що це за числа? *

Математика
. Сума трьох різних чисел дорівнює їх добутку. Що це за числа? *
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Гость:
Что такое добуток?Переведи
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