Укажите неравенство, которое не имеет решений: 1) x^2 -6lt;0 2) x^2+6gt;0 3) x^2-6gt;0 4) x^2+6lt;0
Математика
Укажите неравенство, которое не имеет решений: 1) x^2 -6lt;0 2) x^2+6gt;0 3) x^2-6gt;0 4) x^2+6lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 4, т.к. х^2 не может быть равным отрицательному числу
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