Прочитайте басню Крылова ворона и лисица по ролям В чём её мораль? Найдите соответветствующие строки в тексте
Литература
Прочитайте басню Крылова ворона и лисица по ролям В чём её мораль? Найдите соответветствующие строки в тексте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) Мораль: не стоит быть столь доверчивым. 2) Подтверждение морали: ворона поверила лестным словам лисы, и осталась ни с чем. 3) Отношение автора к персонажам: Ворона-доверчивая; лисица-красноречивая. 4) Кличка лисице, придуманная автором: плутовка. 5) Осуждение автора: к лисице. 6) Высмеевание: автор высмеивает ворону и её наивность; а также показывает то, чему не всегда стоит доверять, данное качество заключено в лисьей части, и качество это-ложь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите их тип 1) H2O + SO3 =H2SO4 2) H2 + CuO = Cu + H2O 3) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O