Прочитайте басню Крылова ворона и лисица по ролям В чём её мораль? Найдите соответветствующие строки в тексте

Литература
Прочитайте басню Крылова ворона и лисица по ролям В чём её мораль? Найдите соответветствующие строки в тексте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) Мораль: не стоит быть столь доверчивым. 2) Подтверждение морали: ворона поверила лестным словам лисы, и осталась ни с чем. 3) Отношение автора к персонажам:  Ворона-доверчивая; лисица-красноречивая. 4) Кличка лисице, придуманная автором: плутовка. 5) Осуждение автора: к лисице. 6) Высмеевание: автор высмеивает ворону и её наивность; а также показывает то, чему не всегда стоит доверять, данное качество заключено в лисьей части, и качество это-ложь.
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