Прочитайте басню Крылова ворона и лисица по ролям В чём её мораль? Найдите соответветствующие строки в тексте

Гость: Гость:

) Мораль: не стоит быть столь доверчивым. 2) Подтверждение морали: ворона поверила лестным словам лисы, и осталась ни с чем. 3) Отношение автора к персонажам: Ворона-доверчивая; лисица-красноречивая. 4) Кличка лисице, придуманная автором: плутовка. 5) Осуждение автора: к лисице. 6) Высмеевание: автор высмеивает ворону и её наивность; а также показывает то, чему не всегда стоит доверять, данное качество заключено в лисьей части, и качество это-ложь.