Для каких целей минин предложил горожанам собрать деньги

Окружающий мир
Для каких целей минин предложил горожанам собрать деньги
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ДЛЯ БИБЛИОТЕКЕ ВЕТЬ ЭТО НАПИСПАНО
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