Сочинение кому бы вы поставили памятник песнь о вещем олеге
Литература
Сочинение кому бы вы поставили памятник песнь о вещем олеге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы поставил памятник вещему Олегу потому что эта повесть рассказывает о нем и он тут главный герой
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