В этом фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите фамилию и инициалы внучки Ильченко В.И.

Гость: Гость:

Ромашко Н.П. решаем так: смотрим ИД Ильченко В.И. в первой таблице - 102. По второй таблице видим, что у 102 двое детей с ИД 76 и 96. Там же видим, что у ИД 96 детей нет. а у ИД 76 двое детей с ИД 49 и 123. далее смотрим первую таблицу. Т.к. ИД 49 мужского пола, а мы ищем внучку, то ответом будет ФИО с ИД 123, это Ромашко Н.П.