Разделите круг на секторы так чтобы углы трех секторов были равны 40 градусов 130 гр??дусов и 60 градусов закрасьте эти три сектора разными цветами вычислите угол не закрашенного сектора
Математика
Разделите круг на секторы так чтобы углы трех секторов были равны 40 градусов 130 гр??дусов и 60 градусов закрасьте эти три сектора разными цветами вычислите угол не закрашенного сектора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-40-60-130=130 градусов угол четвёртого сектора
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