Разделите круг на секторы так чтобы углы трех секторов были равны 40 градусов 130 гр??дусов и 60 градусов закрасьте эти три сектора разными цветами вычислите угол не закрашенного сектора

Математика

Разделите круг на секторы так чтобы углы трех секторов были равны 40 градусов 130 гр??дусов и 60 градусов закрасьте эти три сектора разными цветами вычислите угол не закрашенного сектора

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