Разделите слова на слоги в тексте;пес,весело,поют,рыжие
Русский язык
Разделите слова на слоги в тексте;пес,весело,поют,рыжие
Ответ(ы):
Гость:
Пес; ве-се-ло; по-ют; ры-жи-е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как называется пространставенная фигура,если ее основанием является квадрат,а 4 боковые грани-треугольники? А)треугольная призма B)квадратная ...
Химия
Литература
Произведение Жуль Верна "Таинственный Остров" вопросы: 1..Что помогло героям выжи??ь и остаться людьми в нечеловеческих условиях? 2.Какую роль ...
Математика
Русский язык