Разгадай название реки . напиши где находятся её исток и устье , какие крупные притоки она имеет?
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Разгадай название реки . напиши где находятся её исток и устье , какие крупные притоки она имеет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нева 2. Печора 3. Лена 4. Ангара 5. Амур Волга- Исток- в Тверской области Устье- на Валдайской возвышенности Крупнейшие притоки- Селижаровка, Тьма, Тверца, Молога, Шексна, Которосль, Унжа
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