Напишите 3 предложения с 3 морфологическими разборами словами из предложения

Гость: Гость:

В деревне -сущ.(что?) н.ф деревня.,собст, ж.р,в ед.ч,в П.п,1 скл,втрост.чл. живет -гл.,(что делает?) н.ф. жить .,1 спр,3 е л.,в ед.ч,в наст.врем.,сказуемое старый - прил,(какой?) н.ф старый .,в м.р.,в ед.ч.,в И.П. втрост.член охотник- сущ.(кто?) н.ф.охотник собст.,м.р.,в ед.ч.,в И.П.,2 скл.,подлежащее