Различие повести и рассказа для 3 класса

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Повесть - средний (между рассказом и романом) эпический жанр, в котором представлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объёму П. больше рассказа и шире изображает действительность, рисуя цепь эпизодов, составляющих определенный период жизни главного персонажа, в ней больше событий и действующих лиц, однако, в отличие от романа, как правило, одна сюжетная линия. Расска́з или нове́лла (итал. novella — новость) — основной жанр малой повествовательной прозы. Автора рассказов принято именовать новеллистом, а совокупность рассказов — новеллистикой. Рассказ — меньшая по объёму форма художественной прозы, нежели повесть или роман[1]. Не следует путать русскую новеллу — короткий рассказ[2], отличающийся стилем изложения[3][4][5], с английским омонимом novella, который является синонимом современного понятия повесть[6]. Рассказ восходит к фольклорным жанрам устного пересказа в виде сказаний или поучительного иносказания и притчи.[источник не указан 507 дней] По сравнению с более развёрнутыми повествовательными формами в рассказах не много действующих лиц и одна сюжетная линия (реже несколько) при характерном наличии какой-то одной проблемы.