8-(5x+2)=-4x+5 Подробно запишите решение

Алгебра
8-(5x+2)=-4x+5 Подробно запишите решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-(5х+2)=-4х+5; 8-5х-2=-4х+5; -5х+4х=5-8+2; -х=-2; х=2
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