Постройте круг, площадь которого была бы больше площади данного круга в 10 раз
Математика
Постройте круг, площадь которого была бы больше площади данного круга в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть S - площадь данного круга, а r его радиус, R нужно найти S=pi*r^2 10*S=pi*R^2 R^2=r^2/10 R=r/sqrt(10) --- именно такой радиус вам нужно взять
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