3)* 25,2 см3 поваренной соли имеют массу 55,44 г. Какова масса 125 см3 поваренной соли?
Алгебра
3)* 25,2 см3 поваренной соли имеют массу 55,44 г. Какова масса 125 см3 поваренной соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55,44:25,2=2,2 125*2,2=275
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