Помогите решить геометрию! Задача 1.-доказать:угол D=углу B Задача 2.-доказать:AB=BC Задача 3.-доказать:AO=CO

Геометрия
Помогите решить геометрию! Задача 1.-доказать:угол D=углу B Задача 2.-доказать:AB=BC Задача 3.-доказать:AO=CO
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)противоположные 2)BD гипотенуза поэтому ab=bc 3)треугольники равны поэтому и стороны AO=CO
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