Какие органоиды есть у простейших, такие же как и в обычных животных клетках организма?

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Это организмы, которые состоят из одной клетки. Они называются еще эукариотами, так как в их клетках есть ядро. Клетка простейших во многом похожа на клетку многоклеточного организма. - Классификация Существует шесть типов простейших: инфузории; радиолярии; солнечники; споровики; саркожгутиконосцы; жгутиковые. - Представители первого типа населяют соленые водоемы. Некоторые виды также могут жить в почве. Споровики в основном представлены паразитами позвоночных животных. Радиолярии, как и инфузории, обитают в океанах. Они имеют твердые оболочки из диоксида кремния, из которых формируются некоторые горные породы. Особенность солнечников заключается в том, что они передвигаются с помощью псевдоподий. Саркожгутиконосцы также используют такой способ передвижения. К этому типу относятся амебы и многие другие простейшие. - stroenie-imeet-kletka-prosteyshih-podrobnoe-opisanie