СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обитателей(2-3) (в каждой среде.) особенности среды (каждой) приспособленность организ...

Биология

СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обитателей(2-3) (в каждой среде.) особенности среды (каждой) приспособленность организмов к среде(к каждой)

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