СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обитателей(2-3) (в каждой среде.) особенности среды (каждой) приспособленность организ...

Биология
СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обитателей(2-3) (в каждой среде.) особенности среды (каждой) приспособленность организмов к среде(к каждой)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назем-возд: птица,бабочка водная:рыбы,лягущки почв:крот,червь остольное не знай...
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