Русский язык пожалуйста:с Выпишите только словосочетания. Почему остальные сочетания слов не являются словосочетаниями? Человек; видеть наверху; сидел и молчал; правительство; на станции; в степи; мальчик мечтал; олимпийский...

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Словосочетания по смыслу связаны между собой с помощью вопроса. Видеть ( где? ) наверху, олимпийский (какой? ) чемпион, увлеченно ( как? ) говорить, очень ( в какой степени? ) интересный, тринадцатый ( который? ) посетитель, дом (какой? ) на набережной, близко ( от кого? ) от меня, посмотреть ( что? ) фильм, грамматическая ( какая? ) основа, слово ( какое? ) без приставки, в непроходимом ( в каком? ) лесу, тускнеющая ( какая? ) свеча. --------- Остальные - отдельные слова , грамматические основы или однородные члены.