Русский язык пожалуйста:с Выпишите только словосочетания. Почему остальные сочетания слов не являются словосочетаниями? Человек; видеть наверху; сидел и молчал; правительство; на станции; в степи; мальчик мечтал; олимпийский...
Русский язык
Русский язык пожалуйста:с Выпишите только словосочетания. Почему остальные сочетания слов не являются словосочетаниями? Человек; видеть наверху; сидел и молчал; правительство; на станции; в степи; мальчик мечтал; олимпийский чемпион; увлеченно говорить: очень интересный; тринадцатый посетитель; весело и интересно; она красива; дом на набережной; разгорелась заря; близко от меня; посмотреть фильм; грамматическая основа; слово без приставки; в предложении; каменистый; трудно; в непроходимом лесу; борется и побеждает; обещал помочь; тускнеющая свеча; речка блестит; сквозь иней; в течение дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетания по смыслу связаны между собой с помощью вопроса. Видеть ( где? ) наверху, олимпийский (какой? ) чемпион, увлеченно ( как? ) говорить, очень ( в какой степени? ) интересный, тринадцатый ( который? ) посетитель, дом (какой? ) на набережной, близко ( от кого? ) от меня, посмотреть ( что? ) фильм, грамматическая ( какая? ) основа, слово ( какое? ) без приставки, в непроходимом ( в каком? ) лесу, тускнеющая ( какая? ) свеча. --------- Остальные - отдельные слова , грамматические основы или однородные члены.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обита...
Литература