Истинны или ложны следующие утверждения: 1.если в глаголе нет приставки, то это глагол несовершенного вида; 2. если в глаголе нет приставки, то это глагол совершенного вида;

Русский язык
Истинны или ложны следующие утверждения: 1.если в глаголе нет приставки, то это глагол несовершенного вида; 2. если в глаголе нет приставки, то это глагол совершенного вида;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -истина (глаголы несов.в.  -  это бесприставочные гл,), 2- ложь (гл. сов. вида всегда имеют приставки)
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