Истинны или ложны следующие утверждения: 1.если в глаголе нет приставки, то это глагол несовершенного вида; 2. если в глаголе нет приставки, то это глагол совершенного вида;

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Истинны или ложны следующие утверждения: 1.если в глаголе нет приставки, то это глагол несовершенного вида; 2. если в глаголе нет приставки, то это глагол совершенного вида;

Автор: Гость