3x/8=1,5/2 пожалуйста помагите

Математика
3x/8=1,5/2 пожалуйста помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x×2=8×1,5;6x=12; x=2
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