Помогите нужно дробь 1/210 и 1/350 привести к наименьшему общему знаменателю.

Математика
Помогите нужно дробь 1/210 и 1/350 привести к наименьшему общему знаменателю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210 = 70 * 3     ;  350 = 70 * 5 Ответ  : Наименьший общий знаменатель  равен : 350 * 3 = 1050 или 1/210 = 5/1050 и 1/350 = 3/1050
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие компоненты в клетки непосредственно участвуют в биосинтезе белка
Ответить
Математика
3x/8=1,5/2 пожалуйста помагите
Ответить
Биология
Какие органоиды есть у простейших, такие же как и в обычных животных клетках организма?
Ответить
Русский язык
Русский язык пожалуйста:с Выпишите только словосочетания. Почему остальные сочетания слов не являются словосочетаниями? Человек; видеть навер...
Ответить
Биология
СРООООООООООООООЧНО!!!!!!!!!!!! Заполните таблицу Среда обитания: наземно-воздушна??, водная, почвенная, тела других организмов примеры обита...
Ответить