Помогите нужно дробь 1/210 и 1/350 привести к наименьшему общему знаменателю.
Математика
Помогите нужно дробь 1/210 и 1/350 привести к наименьшему общему знаменателю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210 = 70 * 3 ; 350 = 70 * 5 Ответ : Наименьший общий знаменатель равен : 350 * 3 = 1050 или 1/210 = 5/1050 и 1/350 = 3/1050
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