Какие компоненты в клетки непосредственно участвуют в биосинтезе белка
Биология
Какие компоненты в клетки непосредственно участвуют в биосинтезе белка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рибосомы они синтезируют белок
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