Чем природа гор отличается от природы равнин? Выясните,какие природные процессы наблюдаются только в горах?

Гость: Гость:

1.Животный мир степей сильно отличается от таежного. … В отличие от равнин в горах и растительный, и животный мир в 2--5 раз богаче видами. … Наиболее характерная особенность природы Русской равнины -- хорошо выраженная зональность ее ландшафтов. 2. Артериальное давление у человека повышается