Чем природа гор отличается от природы равнин? Выясните,какие природные процессы наблюдаются только в горах?

География
Чем природа гор отличается от природы равнин? Выясните,какие природные процессы наблюдаются только в горах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Животный мир степей сильно отличается от таежного. … В отличие от равнин в горах и растительный, и животный мир в 2--5 раз богаче видами. … Наиболее характерная особенность природы Русской равнины -- хорошо выраженная зональность ее ландшафтов. 2. Артериальное давление у человека повышается
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