Коптелген, тауелденген, септелген, жиктелген зат есимдерди катыстырып, Казак жери деген такырыпка шыгарма жазындар. Шыгарма бугинги куннин экологиялык маселелерге камтылсын

Қазақ тiлi
Коптелген, тауелденген, септелген, жиктелген зат есимдерди катыстырып, Казак жери деген такырыпка шыгарма жазындар. Шыгарма бугинги куннин экологиялык маселелерге камтылсын
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Гость:
Коптелген тауелденген септелген жиктелген зат есимдерди катыстырып казак жери деген такырыпка шыгарма жазу
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