Длина красного отрезка равна 6см,а длина синего 5дм и 4см.Какой отрезок длиннее?На сколько сантиметров?Во сколько раз?

Математика

Длина красного отрезка равна 6см,а длина синего 5дм и 4см.Какой отрезок длиннее?На сколько сантиметров?Во сколько раз?

Автор: Гость