Длина красного отрезка равна 6см,а длина синего 5дм и 4см.Какой отрезок длиннее?На сколько сантиметров?Во сколько раз?
Математика
Длина красного отрезка равна 6см,а длина синего 5дм и 4см.Какой отрезок длиннее?На сколько сантиметров?Во сколько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длиннее синий отрезок. 5 дм 4 см = 54 см 54 см - 6 см = 48 см. 54 : 6 = 9 раз Ответ: на 48 см, в 9 раз.
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