Определение и анализ мотивов путешествия: Немецике пенсионеры едут на побережье ??ранции на пивной фестиваль (Нужно придумать зачем они туда едут что там будут делать и тд)
Литература
Определение и анализ мотивов путешествия: Немецике пенсионеры едут на побережье ??ранции на пивной фестиваль (Нужно придумать зачем они туда едут что там будут делать и тд)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едут побережью на фистиваль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина красного отрезка равна 6см,а длина синего 5дм и 4см.Какой отрезок длиннее?На сколько сантиметров?Во сколько раз?
Қазақ тiлi
Коптелген, тауелденген, септелген, жиктелген зат есимдерди катыстырып, Казак жери деген такырыпка шыгарма жазындар. Шыгарма бугинги куннин экология...
Геометрия
Помогите решить геометрию! Задача 1.-доказать:угол D=углу B Задача 2.-доказать:AB=BC Задача 3.-доказать:AO=CO
Русский язык
Истинны или ложны следующие утверждения: 1.если в глаголе нет приставки, то это глагол несовершенного вида; 2. если в глаголе нет приставки, то это...