Определение и анализ мотивов путешествия: Немецике пенсионеры едут на побережье ??ранции на пивной фестиваль (Нужно придумать зачем они туда едут что там будут делать и тд)

Литература

Определение и анализ мотивов путешествия: Немецике пенсионеры едут на побережье ??ранции на пивной фестиваль (Нужно придумать зачем они туда едут что там будут делать и тд)

Автор: Гость