Для записи письма был использован алфавит мощностью в 32 символов,письмо состояло из 20 строк,в каждой строке вместе с пробелами 104 символов.Сколько байт информации содержало письмо
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Для записи письма был использован алфавит мощностью в 32 символов,письмо состояло из 20 строк,в каждой строке вместе с пробелами 104 символов.Сколько байт информации содержало письмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=32 K1=20 K2=140 N=2^i => 32=2^i => i=5 I-? K=K1*K2=20*104=2080 I= i*K = 5*2080 = 10 400 битов 10400:8 = 1300 байт
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