Для записи письма был использован алфавит мощностью в 32 символов,письмо состояло из 20 строк,в каждой строке вместе с пробелами 104 символов.Сколько байт информации содержало письмо

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Для записи письма был использован алфавит мощностью в 32 символов,письмо состояло из 20 строк,в каждой строке вместе с пробелами 104 символов.Сколько байт информации содержало письмо

Автор: Гость