Разложите многочлен x^4−2x^3+x^2−1 на множители

Алгебра
Разложите многочлен x^4−2x^3+x^2−1 на множители
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